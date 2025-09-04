На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» объяснил, почему результат матча России и Иордании — нормальный

Тренер Гладилин не считает важным результат матча России и Иордании
Алексей Филиппов/РИА Новости

Результат товарищеского матча между сборными России и Иордании не имеет существенного значения, поскольку задача тренерского штаба в этой игре заключалась в другом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист «Спартака», тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин.

«Достойный и хороший соперник. Неслучайно они на чемпионат мира отобрались, играют грамотно. Я считаю, нормальный результат: могли выиграть, но могли и пропустить. Главное, что Карпин собрал всех лучших, кто проявляет себя в чемпионате. Но он не использовал легионеров, дал возможность сыграть лучшим из команд РПЛ.

Многие сочетания, конечно, было интересно посмотреть. У игроков из разных клубов поначалу не все получалось. Но хорошо, что они в одной команде начали находить общий язык. Так что мне игра понравилась, результат здесь не так важен», — заявил специалист.

Сборные России и Иордании сыграли вничью – 0:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Российская команда не смогла забить сопернику впервые за 17 матчей, но при этом продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина до 18 встреч. Следующую игру россияне проведут на выезде против Катара, она состоится в воскресенье, 7 сентября.

Ранее в Иордании рассказали, что им дает матч со сборной России.

