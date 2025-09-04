Перерыв

Команды уходят отдыхать. Карпин, вихрем улетая в подтрибунное помещение, мечет глазами молнии. Его можно понять: пока сборная России играет совсем не так, как всем нам хотелось бы. После стартового навала команда, такое ощущение, рассыпалась. А гости быстро освоились и до перерыва смотрелись, откровенно говоря, предпочтительнее. Ждем масштабных перестановок в нашем составе.