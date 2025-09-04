Команды уходят отдыхать. Карпин, вихрем улетая в подтрибунное помещение, мечет глазами молнии. Его можно понять: пока сборная России играет совсем не так, как всем нам хотелось бы. После стартового навала команда, такое ощущение, рассыпалась. А гости быстро освоились и до перерыва смотрелись, откровенно говоря, предпочтительнее. Ждем масштабных перестановок в нашем составе.
Добавлено две минуты.
Аль-Наймат классно открылся в штрафной сборной России на пас вразрез и попытался перебросить Максименко. Но парашют не удался. Игрок сборной Иордании попытался доиграть мяч головой, однако столкнулся с вратарем. Фол в нападении.
Аль-Рашдан плотно пробил метров с 25, но по центру и точно в руки Максименко.
Первое предупреждение в матче — у хозяев. Мостовой сзади схватил за плечи Аль-Тамари и заработал «горчичник».
Черников в чужой штрафной попытался навязать борьбу, но мяч не удержал.
Аль-Наймат пробил из-за угла штрафной — тоже недалеко от штанги. Но Максименко все контролировал.
Воробьев пробил от радиуса штрафной — рядом со штангой!
Редкую за последние минуты контратаку совершили футболисты сборной России, Горшков прострелил слева на Облякова, но того успел опередить защитник и вынес мяч.
Еще один дальний удар — даже не по воротам сборной России, а в их направлении. Совсем осели на своей половине хозяева. Не клеится у них игра.
Издалека попытался пробить игрок сборной Иордании, мяч полетел выше ворот.
Момент у сборной России! Первый за почти полчаса. Воробьев убежал в контратаку. Он оттянул на себя защитников, по центру параллельно бежал свободный Мостовой, но форвард «Локо» решил пробить сам, и удар получился
Немного успокоилась игра, но ищут возможности гости у чужой штрафной.
И снова едва не вышел на рандеву с Максименко игрок Иордании, в этот раз — Аль-Тамари. Но он замешкался, и его успели накрыть российские защитник. Сбавили обороты подопечные Валерия Карпина и многое позволяют соперникам.
Классную проникающую передачу вырезал Глушенков на Воробьева — в последний момент успел защитник сборной Иордании дотянуться до мяча и не позволить российскому форварду выйти один на один с вратарем.
Как будто почувствовали уверенность гости. Заработали угловой и поборолись в чужой штрафной — с трудом россияне отбились.
Ого! Едва не «привез» Обляков. Он сделал слишком слабую передачу партнеру, мяч перехватил Олван и устремился один на один с Максименко! Голкипер «Спартака» успел выдвинуться к линии штрафной и отразил удар! Вот так: доминирует сборная России, а первый момент создала Иордания!
В активный и высокий прессинг с первых минут играют хозяева и контролируют мяч. Футболисты сборной Иордании пока играют исключительно на отбой.
Глушенков, который сегодня надел капитанскую повязку, от правого края штрафной пытался прострелить, но мяч полетел в створ — Абулайла спокойно его забрал.
На фланге столкнулись головами Баринов и Аль-Кураиши, прямо перед Карпиным, стоящим у бровки. Но все хорошо с футболистами.
Поехали! Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.
Состав сборной Иордании:
Абулайла, Насиб. Аль-Араб, Олван, Аль-Тамари, Аль-Наймат, Саадех, Абуальнади, Абу Таха, Аль-Рашдан, Аль-Кураиши.
Вот какой состав штаб Валерия Карпина выставил на эту встречу:
Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков (к), Воробьёв, Мостовой.
Игра начнется в 20:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию товарищеского матча между сборными России и Иордании.