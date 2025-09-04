На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серия началась: Россия играет с Иорданией. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иордания. ОНЛАЙН

Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России начинает осеннюю серию товарищеских матчей домашней игрой с Иорданией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
Перерыв
04 сентября 20:00
Россия
0 : 0
Иордания
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

43' Мостовой

2-й тайм
Перерыв

Команды уходят отдыхать. Карпин, вихрем улетая в подтрибунное помещение, мечет глазами молнии. Его можно понять: пока сборная России играет совсем не так, как всем нам хотелось бы. После стартового навала команда, такое ощущение, рассыпалась. А гости быстро освоились и до перерыва смотрелись, откровенно говоря, предпочтительнее. Ждем масштабных перестановок в нашем составе.

'45+1

Добавлено две минуты.

'45

Аль-Наймат классно открылся в штрафной сборной России на пас вразрез и попытался перебросить Максименко. Но парашют не удался. Игрок сборной Иордании попытался доиграть мяч головой, однако столкнулся с вратарем. Фол в нападении.

'44

Аль-Рашдан плотно пробил метров с 25, но по центру и точно в руки Максименко.

'43

Первое предупреждение в матче — у хозяев. Мостовой сзади схватил за плечи Аль-Тамари и заработал «горчичник».

'42

Черников в чужой штрафной попытался навязать борьбу, но мяч не удержал.

'39

Аль-Наймат пробил из-за угла штрафной — тоже недалеко от штанги. Но Максименко все контролировал.

'36

Воробьев пробил от радиуса штрафной — рядом со штангой!

'35

Редкую за последние минуты контратаку совершили футболисты сборной России, Горшков прострелил слева на Облякова, но того успел опередить защитник и вынес мяч.

'34

Еще один дальний удар — даже не по воротам сборной России, а в их направлении. Совсем осели на своей половине хозяева. Не клеится у них игра.

'32

Издалека попытался пробить игрок сборной Иордании, мяч полетел выше ворот.

'28

Момент у сборной России! Первый за почти полчаса. Воробьев убежал в контратаку. Он оттянул на себя защитников, по центру параллельно бежал свободный Мостовой, но форвард «Локо» решил пробить сам, и удар получился

'22

Немного успокоилась игра, но ищут возможности гости у чужой штрафной.

'18

И снова едва не вышел на рандеву с Максименко игрок Иордании, в этот раз — Аль-Тамари. Но он замешкался, и его успели накрыть российские защитник. Сбавили обороты подопечные Валерия Карпина и многое позволяют соперникам.

'14

Классную проникающую передачу вырезал Глушенков на Воробьева — в последний момент успел защитник сборной Иордании дотянуться до мяча и не позволить российскому форварду выйти один на один с вратарем.

'11

Как будто почувствовали уверенность гости. Заработали угловой и поборолись в чужой штрафной — с трудом россияне отбились.

'7

Ого! Едва не «привез» Обляков. Он сделал слишком слабую передачу партнеру, мяч перехватил Олван и устремился один на один с Максименко! Голкипер «Спартака» успел выдвинуться к линии штрафной и отразил удар! Вот так: доминирует сборная России, а первый момент создала Иордания!

'6

В активный и высокий прессинг с первых минут играют хозяева и контролируют мяч. Футболисты сборной Иордании пока играют исключительно на отбой.

'4

Глушенков, который сегодня надел капитанскую повязку, от правого края штрафной пытался прострелить, но мяч полетел в створ — Абулайла спокойно его забрал.

'2

На фланге столкнулись головами Баринов и Аль-Кураиши, прямо перед Карпиным, стоящим у бровки. Но все хорошо с футболистами.

'1

Поехали! Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

20:00

Состав сборной Иордании:

Абулайла, Насиб. Аль-Араб, Олван, Аль-Тамари, Аль-Наймат, Саадех, Абуальнади, Абу Таха, Аль-Рашдан, Аль-Кураиши.

19:55

Вот какой состав штаб Валерия Карпина выставил на эту встречу:

Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков (к), Воробьёв, Мостовой.

19:50

Игра начнется в 20:00 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию товарищеского матча между сборными России и Иордании.

