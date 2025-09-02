На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный футболист радостно покинул Европу ради России

Защитник Жубал заявил, что легко принял решение перейти из Лиги 1 в «Краснодар»
ФК «Краснодар»

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал заявил, что легко принял решение покинуть чемпионат Франции, где он пять лет выступал за «Осер», и перейти в российскую команду. Слова 32-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Мой агент рассказал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играет много бразильских футболистов и что «Краснодар» — это отличный клуб, который только что стал чемпионом страны. Мне очень понравилась команда, инфраструктура, атмосфера на домашнем стадионе. Это был легкий выбор для меня», — заявил Жубал.

Бразильский футболист выразил сожаление, что российские команды отстранены от выступлений в еврокубках, но подчеркнул, что даже с такими ограничениями очень рад выступать за «Краснодар».

«Если бы не проблемы в мире, то сейчас мы с «Краснодаром» выступали бы в Лиге чемпионов. Но в любом случае я очень рад переходу», — сказал Жубал.

Защитник подписал контракт с «быками» до 2027 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах.

Ранее игроку ЦСКА пришлось объясняться с женой из-за следов пальцев на шее.

