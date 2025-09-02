На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболисты «Рубина», обвиненные в изнасиловании, останутся под арестом

Обвиненные в изнасиловании игроки «Рубина» останутся под арестом до октября
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев решением суда останутся под арестом до 12 октября. Об этом сообщает «Реальное время».

Изначально Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 18 августа. 2 сентября Верховный суд Татарстана подтвердил решение суда первой инстанции, изменив их статус с подозреваемых на обвиняемых по делу об изнасиловании.

Футболисты обвиняются по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Оба игрока 2006 года рождения.

В августа в СМИ появилась информация, что футболисты отдыхали в одном из отелей. К ним подсели девушки, которые позже согласились продолжить общение дома. Когда они приехали, одной из девушек стало плохо и она уехала домой на такси, а вторая осталась ночевать у футболистов. Позже в полиции появилось заявление об изнасиловании: Прохоров и Золотарев утверждают, что ничего не было и они утром также отправили вторую девушку домой.

Ранее в Москве спортивного тренера обвинили в изнасилованиях ученицы.

Газета.Ru (Gazeta.Ru)

