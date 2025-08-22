В Москве спортивного тренера обвинили в изнасилованиях ученицы

В Москве тренера взяли под стражу по обвинению в изнасиловании ученицы

В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении малолетней. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Тренер обвинен в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) (4 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По информации СК, действия преступного характера совершались почти год — с июля 2023 по апрель 2024 года.

«По данным следствия, фигурант, находясь в городе Москве, а также на территории города Санкт-Петербурга и Тверской области, совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы», — указано в сообщении.

Ученица после совершенного над ней насилия рассказала обо всем своим родителям, которые написали заявление в правоохранительные органы. Тренер после предъявления ему обвинения по указанным статьям был заключен под стражу.

Расследование продолжается, обвиняемого проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

