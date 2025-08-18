Двух игроков «Рубина» арестовали по подозрению в изнасиловании

Футболистов молодежной команды «Рубина» Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Известно, что к юноши отдыхали в отеле «Корстон». К ним подсели девушки, которые позже согласились продолжить общение дома. Когда они приехали, одной из девушек стало плохо и она уехала домой на такси, а вторая осталась ночевать у футболистов. Позже в полиции появилось заявление об изнасиловании: Прохоров и Золотарев утверждают, что ничего не было и они утром также отправили вторую девушку домой.

Футболистов арестовали на два месяца.

19-летние Прохоров и Золотарев выступают за молодежку «Рубина» с 2024 года.

