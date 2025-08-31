«Выглядит лучше, чем до операции»: Рудковская о пластике у Плющенко

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» раскрыла, почему ее супруг не скрывает, что сделал пластическую операцию.

«Слушайте, он вообще никогда ничего не скрывает. Вот он такой вот, как я, как есть. Он дожил до момент, когда может сказать правду. Он достаточно открытый. <...>Как он сейчас выглядит? Конечно, он выглядит гораздо лучше, чем до операции. Он доволен результатом. Я очень довольна результатом», — подчеркнула Рудковская.

Плющенко сделали операцию летом 2025 года.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

С 2009 года Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать.

