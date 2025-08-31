«Просто стыдно за Яну»: Тарасова раскритиковала Рудковскую из-за слов про Тутберидзе

Тренер Тарасова заявила, что ей стыдно за Рудковскую из-за слов про Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике продюсера Яну Рудковскую из-за ее слов про то, что тренер Этери Тутберидзе сама ничего не добилась в спорте. Ее слова приводит Sport24.

«И она вот так позволяет высказываться о Тутберидзе… Это просто себя не уважать. Это еще раз показывает, что она [Рудковская] ничего не понимает, что она не тонкий и не глубокий человек, что она может позволить себе сказать любую гадость в отношении грамотного и выдающегося человека. Просто стыдно за Яну», — заявила Тарасова.

В своем интервью чемпионке мира Евгении Медведевой Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что Тутберидзе «не состоялась вообще никак в спорте».

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

