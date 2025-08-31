Женщина разбилась во время роупджампинга с 90-метровой трубы, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошел 30 августа в Павловске.
Предварительно, погибшая занималась прыжками с тарзанкой на заброшенной ТЭЦ.
Роупджампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских верёвок и снаряжения. Во время прыжка опытные спортсмены выполняют акробатические трюки и элементы.
31 августа стало известно о том, что кандидат в мастера спорта Дмитрий З. по парашютному спорту разбился после прыжка в Подмосковной Коломне.
Спортсмен неудачно приземлился после прыжка. Он получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.
Авиационно-парашютный клуб после инцидента отменил все прыжки на сегодня. Комментировать инцидент его сотрудники отказались.
