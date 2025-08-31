Mash на Мойке: женщина разбилась во время роупджампинга в Павловске

Женщина разбилась во время роупджампинга с 90-метровой трубы, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел 30 августа в Павловске.

Предварительно, погибшая занималась прыжками с тарзанкой на заброшенной ТЭЦ.

Роупджампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских верёвок и снаряжения. Во время прыжка опытные спортсмены выполняют акробатические трюки и элементы.

31 августа стало известно о том, что кандидат в мастера спорта Дмитрий З. по парашютному спорту разбился после прыжка в Подмосковной Коломне.

Спортсмен неудачно приземлился после прыжка. Он получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.

Авиационно-парашютный клуб после инцидента отменил все прыжки на сегодня. Комментировать инцидент его сотрудники отказались.

Ранее 16-летний хоккеист погиб в ДТП в Самарской области.