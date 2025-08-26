На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
16-летний хоккеист погиб в ДТП в Самарской области

16-летний хоккеист клуба «Академия» Волобуев погиб в ДТП в Самарской области
Telegram-канал Mash на спорте

16-летний хоккеист погиб в ДТП в Новокуйбышевске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Самарской области.

По официальной информации, несовершеннолетний стал жертвой аварии, произошедшей при участии 19-летнего водителя, совершившего наезд на него и другого 15-летнего пешехода, находившихся в момент трагедии на обочине. Оба молодых человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место проишествия сотрудники скорой помощи констарировали их гибель.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным Telegram-канала Mash, 16-летний погибший выступал за ХК «Академия», который был основан в Самаре в августе 2017 года. В 2018 году клуб открыл академию, где тренируются игроки детской и юниорской возрастных групп.

Ранее в Госдуме назвали возможную причину пропажи российского пловца в Босфоре.

Зимние виды спорта
