Журова: иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой

Журова заявила, что иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что иностранные спортсмены будут предвзято относиться к Камиле Валиевой, передает «Матч ТВ».

«Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды. Болельщики же в большинстве своем понимали несправедливость и абсурдность всей ситуации», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

