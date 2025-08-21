Валиева рассказала, нужно ли спортсменам образование

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об обучении в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ), заявив, что спортсменам нужно образование, передает «Чемпионат».

«Для любого спортсмена нужно все-таки иметь профессию тренера и, конечно же, образование. И МГУСиТ мне безумно понравился. Очень доброжелательно ко мне относятся, хорошие преподаватели, прекрасная атмосфера», — сказала Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

