Стало известно, где именно в горах застряла альпинистка Наговицина

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая при восхождении на Пик Победы, лежит рядом с телом альпиниста Михаила Ишутина. Об этом в интервью ТАСС заявил старший координатор Альпинистского общественного отряда Алексей Овчинников.

По его словам, Ишутин был опытным альпинистом, который также не смог вернуться после покорения данного горного массива.

«Это не первый раз, когда с пика Победы предпринимаются попытки спустить тела, но пока не получается. Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу. Кстати, альпинист с большим опытом», — заявил Овчинников.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

