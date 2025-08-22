Футболист «Зенита» отказывается переезжать в Европу ради перехода в «Локомотив»

Журналист Карпов: Глушенков отказался от перехода в «Црвену Звезду» из «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков отказался от перехода в белградскую «Црвену Звезду», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Руководство «Зенита» предложило Глушенкову перейти в «Црвену Звезду» в аренду. Игрок ответил отказом, заявив, что «Црвена Звезда» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов из-за поражения в раунде плей-офф в первом матче кипрскому «Пафосу» (1:2). Если же «Црвена Звезда» попадет в группу Лиги Чемпионов, то шансы на его отъезд в Белград появятся.

Глушенков хочет вернуться в «Локомотив», за который он выступал с 2023 по 2024 год, но «Зенит» не хочет отпускать игрока к конкурентам.

29 июля 2025 года председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет штрафовать Глушенкова за резкие слова его отца в адрес команды.

«Сын за отца не в ответе», — заявил Медведев.

Ранее «Зениту» посоветовали продать Глушенкова.