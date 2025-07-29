В «Зените» приняли решение по Глушенкову после критического интервью его отца

«Зенит» не будет штрафовать Глушенкова за интервью его отца с критикой клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет штрафовать нападающего Максима Глушенкова за резкие слова его отца в адрес команды. Слова Медведева приводит РИА Новости.

«Сын за отца не в ответе», — заявил Медведев.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее дочь Сергея Семака призвала заблокировать интернет критикам команды.