«Зениту» посоветовали продать Глушенкова

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ситуации с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым правильнее было бы его продать.

«Если Глушенков валяет дурака и подбивает кого-то создать группировку, то все, команде пришел конец. Ни в коем случае этого нельзя допускать. У нас, если кто-то не проходил в основной состав и начинал создавать группировки, выводили просто из команды и все. Советую «Зениту», если Глушенков продолжит так себя вести, посадить его на скамейку и продать. Потому что это никуда не годится. А Семаку надо быть построже», — заявил Пономарев.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее Криштиану Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой.