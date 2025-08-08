На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» посоветовали продать Глушенкова

Легенда ЦСКА Пономарев призвал «Зенит» продать Глушенкова
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ситуации с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым правильнее было бы его продать.

«Если Глушенков валяет дурака и подбивает кого-то создать группировку, то все, команде пришел конец. Ни в коем случае этого нельзя допускать. У нас, если кто-то не проходил в основной состав и начинал создавать группировки, выводили просто из команды и все. Советую «Зениту», если Глушенков продолжит так себя вести, посадить его на скамейку и продать. Потому что это никуда не годится. А Семаку надо быть построже», — заявил Пономарев.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее Криштиану Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами