Трамп сидел рядом с трофеем клубного чемпионата мира во время встречи с Зеленским

Трамп принимал Зеленского и лидеров ЕС, сидя рядом с трофеем КЧМ

Президент США Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза, сидя рядом с трофеем клубного чемпионата мира.

Отмечается, что кубок находился по левую руку от американского лидера.

15 июля сообщалось, что Трамп забрал себе оригинал трофея и золотую медаль клубного чемпионата мира.

Он положил медаль к себе в карман с разрешения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Также сообщалось, что по решению ФИФА, оригинал трофея клубного чемпионата мира будет храниться в Белом доме — поэтому выигравший турнир «Челси» получил лишь копию трофея.

В решающем матче «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

