Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Президент США Дональд Трамп после окончания клубного чемпионата мира назвал бразильца Пеле лучшим футболистом в истории. Его слова приводит DAZN.

«Много лет назад, когда я был молод, сюда пригласили игрока по имени Пеле. Он выступал за «Космос», и Стив Росс, мой друг из Warner Communications, был вдохновителем, стадион был переполнен. Я бы сказал, что Пеле был невероятно великим», — заявил Трамп.

Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля, в нем сошлись английский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

После поединка Трамп вручил футболистам награды. В том числе, серебряную медаль из рук американского президента получил российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов.

Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год.

Ранее Трамп отказался уходить с подиума во время награждения «Челси» на КЧМ.