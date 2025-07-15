Трамп получил золотую медаль клубного чемпионата мира

Трамп забрал себе оригинал трофея и золотую медаль клубного чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп забрал себе золотую медаль клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Independent.

Источник утуверждает, что американский лидер просто положил медаль к себе в карман с разрешения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Также, по решению ФИФА, оригинал трофея клубного чемпионата мира будет храниться в Белом доме — поэтому выигравший турнир «Челси» получил лишь копию трофея.

В решающем матче «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, а еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Дональд Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.