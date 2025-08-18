Батракову посоветовали не спешить переходить в «Ман Сити»

Тренер Ринат Билялетдинов в интервью Legalbet заявил, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не нужно спешить уезжать в «Манчестер Сити».

«Я считаю абсолютно правильным решение Батракова провести ещё один сезон здесь, в РПЛ. Нужно закреплять и расти дальше, а не отвлекаться на адаптационные моменты. У нас уже есть неудачный пример Захаряна, который уехал в 20 лет. И у него появился травматизм, он стал подхватывать какие-то вирусы», — заявил Билялетдинов.

9 августа 20-летний Батраков стал первым игроком в истории «Локомотива», который оформил хет-трик в ворота «Спартака». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Батракова шесть забитых мячей в пяти матчах.

16 августа «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счетом 1:1. Уже на третьей минуте Брайан Хиль вывел «Балтику» вперед. На 80-й минуте отличился Николай Комличенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Локомотив» с 13 очками возглавляет таблицу чемпионата России, «Балтика» занимает пятое место с девятью баллами.

