За футболистом «Локомотива» следит «Манчестер Сити»

Агент футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что за его клиентом следит английский «Манчестер Сити», передает «Чемпионат».

«Скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было еще в прошлом сезоне. Говорить об интересе или о том, что клуб прислал оффер... До этого еще далековато», — сказал Кузьмичев.

9 августа сообщалось, что 20-летний Батраков стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в ворота «Спартака». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Батракова шесть забитых мячей в пяти матчах.

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

