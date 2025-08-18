На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Динамо» заявили о беспокойстве из-за плохой реализации моментов

Telegram-канал ФК «Динамо» Москва

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в интервью Legalbet заявил, что переживает из-за слабой реализации моментов.

«Нас беспокоит игра «Динамо» в атаке и плохая реализация моментов. Как и игра команды в целом. Но моментами мы видим позитивные стороны в действиях команды. На игру может положительно повлиять возвращение Тюкавина», — заявил Пивоваров.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо».

