Бакаев очень заведенным выглядит. Причем недоволен в том числе фолами на нем. Хотя балтийцы всего четыре раза правила нарушили, в основном на Зелимхане.
Очень тяжело «Локомотиву». «Балтика» заработала очередной угловой, Митрюшкин сыграл кулаком на выходе.
Воу! Блестящей атакой «Балтика» вскрыла «Локомотив». Ковалева вывели пасом на рандеву с Митрюшкиным, форвард не стал сближаться и пробил низом в дальний угол, но «Локо» спасла штанга! А набежавший добить с острого угла Хиль попал в защитника!
Хороший прострел Бакаева на Комличенко, но Бориско поймал в прыжке мяч, подправленный форвардом «Локо».
Владислав Саусь получил желтую карточку, наступив на ногу Сильянову.
Опасный удар Батракова с линии штрафной. Бориско подставил руки и отбил мяч вверх, а потом поймал.
Очень неплохо надавливал «Локомотив», но Бевеев четыре раза подряд перехватил передачи «железнодорожников» в штрафную!
Еще одна шикарная атака «Балтики» после диагонального перевода из глубины на левый фланг. В итоге Максим Петров получил мяч в штрафной, развернулся, обыграл защитника и пробил из-под другого в дальний угол — мимо.
Атаки «Балтики» продолжаются. Сейчас бил Максим Петров, но его удар был заблокирован.
Опаснейший удар Титкова из-за штрафной в угол низом в атаке «Балтики» — Митрюшкин потащил в прыжке!
Подача пришла в голову Баринова, но он был на углу вратарской и бежал от ворот к угловому. Пробить в створ было нереально.
Ненахов получил мяч справа в штрафной «Балтики» и сразу пробил, но Бевеев успел подставить ногу, и мяч ушел на угловой.
Бориско в прыжке потащил опаснейший удар сместившегося в центр Бакаева. Бил из штрафной после передачи Баринова в атаке, начатой Батраковым.
Батраков подал штрафной из глубины в штрафную «Балтики», там пошла борьба за мяч, который лежал внизу. Но в итоге вынесли защитники.
Юрий Ковалев вступил в игру вместо получившего травму Андрея Менделя.
Батраков выполнил подачу с углового. Вышло очень опасно, но никто так и не смог попасть по мячу.
Позиционная атака «Локомотива» с прострелом заканчивается угловым, пока «Балтика» ситуативно в меньшинстве.
Голеностоп обработали Менделю. Поднялся сам, пока без бутсы. Посмотрим, вернется ли на поле. Ну а игра продолжается.
Мендель лежит на газоне и корчится от боли. Игра остановлена, а капитану «Балтики» помогают врачи.
«Локомотив» играет через Батракова, но пока ничего опасного не создает.
Батраков попробовал пробить по скачущему мячу и перекинуть вышедшего из ворот Бориско — не попал.
«Балтика» продолжает длинными передачами переходить на чужую половину поля. Сейчас такую сделал Бориско, правда, «железнодорожники» усилиями Руденко и Сильянова выиграли мяч.
Длинная передача теперь от Ильи Петрова. Немного Николай Титков не успел — Митрюшкин у границы штрафной был первым на мяче.
«Локомотив» заново осваивается на поле. Теперь команде Галактионова нужно как-то давить, а она сама предпочитает контратаковать. Как и «Балтика», собственно.
ГООООООООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 1:0! Быстрая атака «Балтики», в которой Хиль продвинулся к штрафной и без помех пробил подсечкой в угол после обработки в воздухе длинной передачи Максима Петрова после отбора. Митрюшкин прыгнул, но спасти не смог.
«Балтика» заработала аут, Бевеев бросил из-за боковой в штрафную, но оборона «Локомотива» справилась.
Поеееееехали! Матч начался.
Команды встречались три дня назад в Кубке России, там «Локомотив» победил в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1), но на групповой стадии второго по значимости турнира обе команды прибегли к ротации, особенно калининградцы. Сегодня борьба будет максимально напряженной. Тем более у «Балтики» восемь очков и нет поражений, а «Локомотив» вообще единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре своих матча в чемпионате.
А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:
Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, И. Петров, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает на своем поле московский «Локомотив», единолично лидирующий в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.