Команды встречались три дня назад в Кубке России, там «Локомотив» победил в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1), но на групповой стадии второго по значимости турнира обе команды прибегли к ротации, особенно калининградцы. Сегодня борьба будет максимально напряженной. Тем более у «Балтики» восемь очков и нет поражений, а «Локомотив» вообще единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре своих матча в чемпионате.