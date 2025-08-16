На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва лидеров: «Балтика» принимает «Локомотив» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 5-й тур. «Балтика» — «Локомотив». ОНЛАЙН

close
Виталий Невар/РИА Новости
В матче пятого тура Российской премьер-лиги еще не проигрывавшая в турнире «Балтика» в Калининграде принимает лидирующий в турнире без потерь очков «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
1-й тайм
16 августа 15:00
Балтика
Калининград, Россия
3' Хиль
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

3' Хиль

32' Саусь

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
44https://disk.yandex.ru/d/vt7s9UvQqlbd5Q

Бакаев очень заведенным выглядит. Причем недоволен в том числе фолами на нем. Хотя балтийцы всего четыре раза правила нарушили, в основном на Зелимхане.

41'

Очень тяжело «Локомотиву». «Балтика» заработала очередной угловой, Митрюшкин сыграл кулаком на выходе.

38'

Воу! Блестящей атакой «Балтика» вскрыла «Локомотив». Ковалева вывели пасом на рандеву с Митрюшкиным, форвард не стал сближаться и пробил низом в дальний угол, но «Локо» спасла штанга! А набежавший добить с острого угла Хиль попал в защитника!

36'

Хороший прострел Бакаева на Комличенко, но Бориско поймал в прыжке мяч, подправленный форвардом «Локо».

34'

Владислав Саусь получил желтую карточку, наступив на ногу Сильянову.

33'

Опасный удар Батракова с линии штрафной. Бориско подставил руки и отбил мяч вверх, а потом поймал.

32'

Очень неплохо надавливал «Локомотив», но Бевеев четыре раза подряд перехватил передачи «железнодорожников» в штрафную!

30'

Еще одна шикарная атака «Балтики» после диагонального перевода из глубины на левый фланг. В итоге Максим Петров получил мяч в штрафной, развернулся, обыграл защитника и пробил из-под другого в дальний угол — мимо.

28'

Атаки «Балтики» продолжаются. Сейчас бил Максим Петров, но его удар был заблокирован.

26'

Опаснейший удар Титкова из-за штрафной в угол низом в атаке «Балтики» — Митрюшкин потащил в прыжке!

24'

Подача пришла в голову Баринова, но он был на углу вратарской и бежал от ворот к угловому. Пробить в створ было нереально.

23'

Ненахов получил мяч справа в штрафной «Балтики» и сразу пробил, но Бевеев успел подставить ногу, и мяч ушел на угловой.

20'

Бориско в прыжке потащил опаснейший удар сместившегося в центр Бакаева. Бил из штрафной после передачи Баринова в атаке, начатой Батраковым.

19'

Батраков подал штрафной из глубины в штрафную «Балтики», там пошла борьба за мяч, который лежал внизу. Но в итоге вынесли защитники.

19'

Юрий Ковалев вступил в игру вместо получившего травму Андрея Менделя.

18'

Батраков выполнил подачу с углового. Вышло очень опасно, но никто так и не смог попасть по мячу.

17'

Позиционная атака «Локомотива» с прострелом заканчивается угловым, пока «Балтика» ситуативно в меньшинстве.

16'

Голеностоп обработали Менделю. Поднялся сам, пока без бутсы. Посмотрим, вернется ли на поле. Ну а игра продолжается.

15'

Мендель лежит на газоне и корчится от боли. Игра остановлена, а капитану «Балтики» помогают врачи.

13'

«Локомотив» играет через Батракова, но пока ничего опасного не создает.

10'

Батраков попробовал пробить по скачущему мячу и перекинуть вышедшего из ворот Бориско — не попал.

9'

«Балтика» продолжает длинными передачами переходить на чужую половину поля. Сейчас такую сделал Бориско, правда, «железнодорожники» усилиями Руденко и Сильянова выиграли мяч.

7'

Длинная передача теперь от Ильи Петрова. Немного Николай Титков не успел — Митрюшкин у границы штрафной был первым на мяче.

5'

«Локомотив» заново осваивается на поле. Теперь команде Галактионова нужно как-то давить, а она сама предпочитает контратаковать. Как и «Балтика», собственно.

3'

ГООООООООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 1:0! Быстрая атака «Балтики», в которой Хиль продвинулся к штрафной и без помех пробил подсечкой в угол после обработки в воздухе длинной передачи Максима Петрова после отбора. Митрюшкин прыгнул, но спасти не смог.

2'

«Балтика» заработала аут, Бевеев бросил из-за боковой в штрафную, но оборона «Локомотива» справилась.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

15:00

Команды встречались три дня назад в Кубке России, там «Локомотив» победил в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1), но на групповой стадии второго по значимости турнира обе команды прибегли к ротации, особенно калининградцы. Сегодня борьба будет максимально напряженной. Тем более у «Балтики» восемь очков и нет поражений, а «Локомотив» вообще единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре своих матча в чемпионате.

14:55

А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:

Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

14:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:

Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, И. Петров, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает на своем поле московский «Локомотив», единолично лидирующий в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами