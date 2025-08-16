Серебряная призерка чемпионата мира: Медведева создана для кино

Серебряная призерка чемпионата мира-2012 Алена Леонова отреагировала на новость об участие фигуристки Евгении Медведевой в съемках фильма «Тренировка гнева», где Медведева сыграет роль футболистки, заявив, что спортсменка создана для кино, передает «ВсеПроСпорт».

«Очень положительно оцениваю решение Жени попробовать себя в кино. Можно сказать, что Медведева в принципе создана для кинематографа, для публики», — сказала Леонова.

По сюжету фильма в сеть попадает видео, на котором наставник женской команды «Торпеда» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены». Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

