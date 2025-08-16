Тарасова оценила перспективы фигуристки Медведевой в новой профессии

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на новость об участие фигуристки Евгении Медведевой в съемках фильма «Тренировка гнева», где Медведева сыграет роль футболистки, заявив, что у фигуритски все получится, передает «ВсеПроСпорт».

«Я рада за нее. Думаю, она справится с ролью. Какие параллели между фигурным катанием и кино? А какие они могут быть, если одно фактически состоит из другого», — сказала Тарасова.

По сюжету фильма в сеть попадает видео, на котором наставник женской команды «Торпеда» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены». Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева назвала спортсмена, у которого хочет взять интервью.