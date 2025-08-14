На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тарасова раскрыла, засудят ли российских фигуристов в отборе на ОИ

Тарасова: прокаты Петросян и Гуменника в полную силу засудить невозможно
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что если на отборочном турнире на Олимпиаду российские фигуристы выступят на пределе возможностей, их не смогут засудить. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я, конечно, ничему не удивлюсь. Но если они будут кататься в полную силу, то засудить их будет невозможно», — заявила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Россию на турнире представят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Ранее Губерниев раскритиковал извинившегося за игру в КХЛ хоккеиста.

Зимние виды спорта
