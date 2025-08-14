«Очистили, как пса Шарика»: Губерниев раскритиковал извинившегося за игру в КХЛ хоккеиста

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лицемером финского хоккеиста Теему Пулккинена, который заявил, что сожалеет об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда‑нибудь, верни в Россию... Ты был без работы, тебя позвали, отмыли, «очистили от очисток», как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли», — заявил Губерниев.

33-летний хоккеист выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», а также китайский «Куньлунь», который покинул в мае 2024 года. Всего в лиге Пулккинен провел 319 матчей и набрал 186 (104+82) очков. В составе сборной Финляндии игрок стал серебряным призером чемпионата мира в 2016 году.

Сейчас Пулккинен выступает за «Кикко-Вантаа» из второго финского дивизиона.

