На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Очистили, как пса Шарика»: Губерниев раскритиковал извинившегося за игру в КХЛ хоккеиста

Губерниев назвал лицемером Пулккинена, который извинился за игру КХЛ
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лицемером финского хоккеиста Теему Пулккинена, который заявил, что сожалеет об игре в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он, как и положено лицемеру, сказал об этом, получив у нас все деньги. Но если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда‑нибудь, верни в Россию... Ты был без работы, тебя позвали, отмыли, «очистили от очисток», как пса Шарика, а теперь ты что‑то рассказываешь. Ну это лицемерие, к которому мы привыкли», — заявил Губерниев.

33-летний хоккеист выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», а также китайский «Куньлунь», который покинул в мае 2024 года. Всего в лиге Пулккинен провел 319 матчей и набрал 186 (104+82) очков. В составе сборной Финляндии игрок стал серебряным призером чемпионата мира в 2016 году.

Сейчас Пулккинен выступает за «Кикко-Вантаа» из второго финского дивизиона.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» рассказал о дурной репутации России.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами