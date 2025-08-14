На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Краснодаре» рассказали, как разгромили «Динамо» со счетом 4:0

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил, как удалось разгромить «Динамо» в Кубке РФ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что его команда провела матч максимально дисциплинированно. Его слова передает «Газета.Ru».

«Игра получилась открытой, «Динамо» старается доминировать и играть с мячом, но мы высоко и смело их встречали. Думаю, что игра понравилась зрителям, нам важно каждую игру действовать максимально дисциплинированно. Понравилось, что после второго и третьего гола мы не останавливались и двигались вперед, хотели забить и были сконцентрированы», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

Ранее Валерий Карпин нашел позитив в проигранном со счетом 0:4 матче против «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
