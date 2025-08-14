В «Краснодаре» рассказали, как разгромили «Динамо» со счетом 4:0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что его команда провела матч максимально дисциплинированно. Его слова передает «Газета.Ru».

«Игра получилась открытой, «Динамо» старается доминировать и играть с мячом, но мы высоко и смело их встречали. Думаю, что игра понравилась зрителям, нам важно каждую игру действовать максимально дисциплинированно. Понравилось, что после второго и третьего гола мы не останавливались и двигались вперед, хотели забить и были сконцентрированы», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

