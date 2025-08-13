'45+2

Первый тайм завершен!

«Краснодар» разгромно обыгрывает «Динамо» со счетом 3:0.

18-летний нападающий «быков» Мукаилов оформил дубль, а еще один мяч забил Густаво Сантос. Для обоих игроков это первые голы за главную команду «Краснодара».

Черно-зеленые выглядят здорово, но стоит признать, что как минимум два гола Мукаилова случились после ужасных ошибок игроков «Динамо»: сначала обрезался Ульви Бабаев, а затем — Александр Кутицкий.

Если бы бело-голубые играли собраннее, счет был бы гораздо более приличным.

С нетерпением ждем второго тайма!