Карпин возмущен: «Динамо» нелепо ошибается и разгромно проигрывает «Краснодару». LIVE

Футбол. Кубок России. Группа B. 2-й тур. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина принимает на своем поле действующего чемпиона России — «Краснодар» — в рамках группового этапа Кубка страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа B. 2-й тур
2-й тайм
13 августа 20:45
Динамо М
Москва, Россия
0 : 3
Краснодар
Краснодар, Россия
19' Мукаилов
34' Фуртадо
44' Мукаилов
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

19' Мукаилов

34' Фуртадо

44' Мукаилов

2-й тайм
'48

В перерыве в составе «Динамо» произошли сразу четыре замены: Маричаль, Фомин, Нгамале и Сергеев вышли вместо Осипенко, Смелова, Гагнидзе и Бокова.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершен!

«Краснодар» разгромно обыгрывает «Динамо» со счетом 3:0.

18-летний нападающий «быков» Мукаилов оформил дубль, а еще один мяч забил Густаво Сантос. Для обоих игроков это первые голы за главную команду «Краснодара».

Черно-зеленые выглядят здорово, но стоит признать, что как минимум два гола Мукаилова случились после ужасных ошибок игроков «Динамо»: сначала обрезался Ульви Бабаев, а затем — Александр Кутицкий.

Если бы бело-голубые играли собраннее, счет был бы гораздо более приличным.

С нетерпением ждем второго тайма!

'45+1

Бителло упал в штрафной «Краснодара», зацепившись за ногу соперника. Арбитр показал подниматься.

'45

Арбитр компенсировал две минуты к первому тайму.

'44

ГООООЛ!!! «Краснодар» громит «Динамо» — 3:0!

18-летний талант «Краснодара» Мукаилов оформил дубль!

Защитник «Динамо» Кутицкий отдал слабый пас назад своему вратарю Лещуку. В итоге Мукаилов перехватил мяч и красиво перекинул вышедшего из ворот голкипера.

'43

Бабаев опасно прострелил в центр штрафной «Краснодара», но Жубал прервал этот пас, а Кривцов вынес мяч куда подальше.

'42

Осипенко уверенно вынес мяч из штрафной «Динамо» после подачи «быков» с углового.

'40

Опасно! Кривцов отобрал мяч у молодого защитника «Динамо» Смелова и отдал пас на Козлова, который нанес мощный удар в правый нижний угол! Мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.

'39

Хмарин мастерски отобрал мяч у игрока «Динамо» и прервал быструю атаку бело-голубых.

'37

Ленини сбил Бабаева с ног и прервал атаку «Динамо» в самом зародыше. Арбитр свистнул фол.

'34

ГООООЛ!!! «Краснодар» увеличил свое преимущество — 2:0!

Козлов разогнал быструю атаку по правому флангу и отдал пас на Густаво Сантоса.

24-летний бразилец вошел в штрафную «Динамо», обыграл Кутицкого и красиво закрутил мяч в дальний угол!

Это первый гол Густаво в составе «быков».

'33

Казбек Мукаилов случайно влетел плечом в голову 19-летнему полузащитнику «Динамо» Александрову, когда они боролись за верховой мяч. Врачи оказали помощь игроку бело-голубых — к счастью, с ним все в порядке.

'31

Кутицкий толкнул в спину Козлова и ударил его по ноге. Арбитр проигнорировал этот фол и позволил «Динамо» убежать в контратаку. В итоге Бабаев навесил в штрафную «Краснодара», но «быки» спокойно отбились.

'30

Кривцов чуть не отобрал мяч у Осипенко прямо в штрафной «Динамо»! Тот едва успел отпасовать на вратаря.

'28

Бителло подал в центр штрафной «Краснодара», после чего мяч отскочил к Гогнидзе, и тот дважды мощно пробил по воротам, но оба раза попал в соперников.

'26

Кривцов ударил сзади по ногам Бабаева возле штрафной «Краснодара». Бело-голубые заработали опасный «стандарт».

'25

Скопинцев ввел мяч из-за боковой прямо в штрафную «Краснодара», но голкипер Корякин быстро выбежал из ворот и забрал мяч в прыжке.

'22

«Быки» продолжают владеть мячом на чужой половине поля.

'19

ГОООООЛ!!! «Краснодар» открывает счет — 1:0!

Кривцов перехватил мяч после неудачного паса Ульви Бабаева и отдал пас в штрафную «Динамо». Там мяч удачно отскочил от Кутицкого к 18-летнему нападающему «Краснодара» Казбеку Мукаилову, который уверенно поразил ворота!

Карпин возмущенно разводит руками и ругается на свою команду, которая «привезла» гол в свои ворота. И Бабаев, и Кутицкий вполне могли не допускать таких ошибок.

'18

20-летний полузащитник «Динамо» Смелов нанес мощный удар с линии штрафной, но попал в защитника «Краснодара»! Мяч ушел на очередной угловой, от которого «быки» уверенно отбились.

'16

Опасно! Бело-голубые разыграли мяч с углового, после чего Бителло мощно пробил низом в ближний угол, но голкипер Корякин в прыжке спас свою команду! После этого защитник «Краснодара» выбил мяч на угловой.

'15

Скопинцев нанес удар по воротам «Краснодара», но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.

'15

Кривцов красиво ушел от защитников в штрафной «Динамо» - одним движением отправил мяч себе на ход во вратарскую! Однако голкипер Лещук вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'13

18-летний защитник «Краснодара» Артем Хмарин разогнался по левому флангу и попытался принять мяч после длинного заброса, но упал из-за того, что его подтолкнул Зайдензаль. Арбитр посчитал, что борьба шла в рамках правил.

'11

Краснодарцы контролируют мяч на чужой половине поля.

'9

Скопинцев подал в центр штрафной «Краснодара», но быки уверенно вынесли мяч далеко в поле.

'9

Бителло заработал «стандарт» возле штрафной «Краснодара» — его сбил с ног Жубал.

'8

«Быки» перехватили мяч в центре поля и начали быструю атаку по левому флангу, но 21-летний защитник «Динамо» Леон Зайдензаль выбил мяч из-под ног Батчи за боковую!

'7

19-летний нападающий «Динамо» Боков нанес удар с линии штрафной «Краснодара», но не попал в створ.

'5

Нападающий «Краснодара» оказался в офсайде, когда пытался принять мяч в штрафной «Динамо».

'3

«Краснодар» забрал себе мяч на первых минутах, но до штрафной «Динамо» пока не добрался.

'1

Матч начался!

20:47

Воспитанник динамовской школы хоккея Александр Овечкин нанес символический удар по мячу!

20:40

Стартовый состав «Краснодара»: Корякин, Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.

20:35

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Кубка России встречаются московское «Динамо» и «Краснодар».

