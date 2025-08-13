В перерыве в составе «Динамо» произошли сразу четыре замены: Маричаль, Фомин, Нгамале и Сергеев вышли вместо Осипенко, Смелова, Гагнидзе и Бокова.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
«Краснодар» разгромно обыгрывает «Динамо» со счетом 3:0.
18-летний нападающий «быков» Мукаилов оформил дубль, а еще один мяч забил Густаво Сантос. Для обоих игроков это первые голы за главную команду «Краснодара».
Черно-зеленые выглядят здорово, но стоит признать, что как минимум два гола Мукаилова случились после ужасных ошибок игроков «Динамо»: сначала обрезался Ульви Бабаев, а затем — Александр Кутицкий.
Если бы бело-голубые играли собраннее, счет был бы гораздо более приличным.
С нетерпением ждем второго тайма!
Бителло упал в штрафной «Краснодара», зацепившись за ногу соперника. Арбитр показал подниматься.
Арбитр компенсировал две минуты к первому тайму.
ГООООЛ!!! «Краснодар» громит «Динамо» — 3:0!
18-летний талант «Краснодара» Мукаилов оформил дубль!
Защитник «Динамо» Кутицкий отдал слабый пас назад своему вратарю Лещуку. В итоге Мукаилов перехватил мяч и красиво перекинул вышедшего из ворот голкипера.
Бабаев опасно прострелил в центр штрафной «Краснодара», но Жубал прервал этот пас, а Кривцов вынес мяч куда подальше.
Осипенко уверенно вынес мяч из штрафной «Динамо» после подачи «быков» с углового.
Опасно! Кривцов отобрал мяч у молодого защитника «Динамо» Смелова и отдал пас на Козлова, который нанес мощный удар в правый нижний угол! Мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.
Хмарин мастерски отобрал мяч у игрока «Динамо» и прервал быструю атаку бело-голубых.
Ленини сбил Бабаева с ног и прервал атаку «Динамо» в самом зародыше. Арбитр свистнул фол.
ГООООЛ!!! «Краснодар» увеличил свое преимущество — 2:0!
Козлов разогнал быструю атаку по правому флангу и отдал пас на Густаво Сантоса.
24-летний бразилец вошел в штрафную «Динамо», обыграл Кутицкого и красиво закрутил мяч в дальний угол!
Это первый гол Густаво в составе «быков».
Казбек Мукаилов случайно влетел плечом в голову 19-летнему полузащитнику «Динамо» Александрову, когда они боролись за верховой мяч. Врачи оказали помощь игроку бело-голубых — к счастью, с ним все в порядке.
Кутицкий толкнул в спину Козлова и ударил его по ноге. Арбитр проигнорировал этот фол и позволил «Динамо» убежать в контратаку. В итоге Бабаев навесил в штрафную «Краснодара», но «быки» спокойно отбились.
Кривцов чуть не отобрал мяч у Осипенко прямо в штрафной «Динамо»! Тот едва успел отпасовать на вратаря.
Бителло подал в центр штрафной «Краснодара», после чего мяч отскочил к Гогнидзе, и тот дважды мощно пробил по воротам, но оба раза попал в соперников.
Кривцов ударил сзади по ногам Бабаева возле штрафной «Краснодара». Бело-голубые заработали опасный «стандарт».
Скопинцев ввел мяч из-за боковой прямо в штрафную «Краснодара», но голкипер Корякин быстро выбежал из ворот и забрал мяч в прыжке.
«Быки» продолжают владеть мячом на чужой половине поля.
ГОООООЛ!!! «Краснодар» открывает счет — 1:0!
Кривцов перехватил мяч после неудачного паса Ульви Бабаева и отдал пас в штрафную «Динамо». Там мяч удачно отскочил от Кутицкого к 18-летнему нападающему «Краснодара» Казбеку Мукаилову, который уверенно поразил ворота!
Карпин возмущенно разводит руками и ругается на свою команду, которая «привезла» гол в свои ворота. И Бабаев, и Кутицкий вполне могли не допускать таких ошибок.
20-летний полузащитник «Динамо» Смелов нанес мощный удар с линии штрафной, но попал в защитника «Краснодара»! Мяч ушел на очередной угловой, от которого «быки» уверенно отбились.
Опасно! Бело-голубые разыграли мяч с углового, после чего Бителло мощно пробил низом в ближний угол, но голкипер Корякин в прыжке спас свою команду! После этого защитник «Краснодара» выбил мяч на угловой.
Скопинцев нанес удар по воротам «Краснодара», но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.
Кривцов красиво ушел от защитников в штрафной «Динамо» - одним движением отправил мяч себе на ход во вратарскую! Однако голкипер Лещук вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
18-летний защитник «Краснодара» Артем Хмарин разогнался по левому флангу и попытался принять мяч после длинного заброса, но упал из-за того, что его подтолкнул Зайдензаль. Арбитр посчитал, что борьба шла в рамках правил.
Краснодарцы контролируют мяч на чужой половине поля.
Скопинцев подал в центр штрафной «Краснодара», но быки уверенно вынесли мяч далеко в поле.
Бителло заработал «стандарт» возле штрафной «Краснодара» — его сбил с ног Жубал.
«Быки» перехватили мяч в центре поля и начали быструю атаку по левому флангу, но 21-летний защитник «Динамо» Леон Зайдензаль выбил мяч из-под ног Батчи за боковую!
19-летний нападающий «Динамо» Боков нанес удар с линии штрафной «Краснодара», но не попал в створ.
Нападающий «Краснодара» оказался в офсайде, когда пытался принять мяч в штрафной «Динамо».
«Краснодар» забрал себе мяч на первых минутах, но до штрафной «Динамо» пока не добрался.
Матч начался!
Воспитанник динамовской школы хоккея Александр Овечкин нанес символический удар по мячу!
Стартовый состав «Краснодара»: Корякин, Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Кубка России встречаются московское «Динамо» и «Краснодар».