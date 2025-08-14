Карпин нашел позитив в проигранном со счетом 0:4 матче

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после разгромного поражения от «Краснодара» в матче второго тура группового этапа Кубка России заявил, что его команда перебила соперника. Его слова приводит «Газета.Ru».

«У нас миллион принципов игры — например, прессинг. Но смотря с кем, смотря против кого. Команда мало забивает, но и мало пропускает. В Краснодаре, да, ударов не было. Но в Сочи у нас было 26 или 28 ударов. Сегодня, например, «Краснодар» пробил меньше, чем мы», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

Ранее в «Динамо» извинились за разгромное поражение от «Краснодара».