«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

«Краснодар» разгромил московское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче Кубка России.