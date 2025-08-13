«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил Алексей Батраков, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 90+8-й минуте окончательный результат установил Дмитрий Воробьев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Локомотив» и «Балтика» выступают в группе D вместе с московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном». После двух туров «Локомотив» идет третьим с тремя очками, «Балтика» — четвертой с нулем баллов.

В следующих матчах Кубка России «Локомотив» примет дома «Акрон» 28 августа, а «Балтика» также на своем поле сыграет с ЦСКА 27 августа. Встречи состоятся 26 августа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее стало известно, сыграет ли Матвей Сафонов в Суперкубке УЕФА.