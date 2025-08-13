Батраков отличился в пятом матче подряд, у него восемь голов за месяц

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил в пятом матче подряд.

Хавбек отличился в матче группового этапа Кубка России против «Балтики». Ранее он забивал в ворота «Пари НН», ЦСКА, «Краснодара» (дубль) и «Спартака» (хет-трик). Всего за последний месяц на счету Батракова восемь мячей.

В момент написания новости встреча продолжается. После первого тайма «Локомотив» впереди со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

9 августа сообщалось, что 20-летний Батраков стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в ворота «Спартака».

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных.

Ранее Батракову дали совет по поводу отъезда в Европу.