Батракову дали совет по поводу отъезда в Европу

Смородская: Батракову пока рано ехать в Европу, нужно вырасти ментально

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитнику Алексею Батракову пока рано ехать в Европу. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Батракову пока рано ехать в Европу. Пусть язык учит. Ему ещё нужно вырасти ментально, чтобы голова встала на место», — заявила Смородская.

9 августа сообщалось, что 20-летний Батраков стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в ворота «Спартака».

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

Ранее «Спартак» повторил антирекорд клуба.