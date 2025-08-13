Уткин подал штрафной из глубины, Оффор и еще один игрок «Балтики» сделали две скидки, и Гассама бил с линии вратарской по мячу с лета, но тот после рикошета от защитника улетел от земли выше ворот.
Только сейчас случилась первая остановка. Забавно, что после фола Комличенко в атаке. Но, очевидно, эпизод в штрафной уже заигран, и арбитра к монитору звать не будут.
Гассама дотянулся до мяча, но через ногу, попав сначала по ней... Посмотрим, что будет, когда в игре случится пауза. Пока ее нет.
Комличенко перехватил мяч у чужой штрафной в левом полуфланге, продвинулся, вошел в штрафную и упал после подката защитника, когда уже подрабатывал в центр под удар. И тут пенальти нет!
Дальний удар Фассона — в руки Кукушкину.
Прострел с правого фланга с углового в штрафную от «Балтики» нашел адресата, но удар не получился.
Ковалев перехватил мяч на чужой половине, дошел почти до штрафной и упал после подката Ньямси — фола нет.
«Локомотив» контролирует мяч, но пока больше ничего не создает.
VAR оперативно проверил момент и подтвердил решение арбитра на поле — пенальти не будет! Хотя по повтору кажется совсем иначе...
О-па, Карпукас ворвался с мячом в штрафную и упал, обыгрывая соперника и выходя на удар с семи метров. Пенальти нет!
Поооооооеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Сараевым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Кукушкин, Гассама, Ковалев, Луна, Йенне, Титков, Филин, Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов:
Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Кубка России встречаются московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.