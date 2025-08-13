Клуб российского бизнесмена выбил киевское «Динамо» из ЛЧ

Кипрский «Пафос», которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.

Встреча между командами прошла в рамках третьего раунда квалификации главного европейского клубного турнира.

Ответный поединок, который состоялся на Кипре, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Мислав Оршич и Жоау Коррея.

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Пафоса». Теперь киприотам нужно обыграть по сумме двух матчей шотландский «Селтик», чтобы попасть в основной раунд Лиги чемпионов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Госдуме назвали Украину главным врагом российского спорта.