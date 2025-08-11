На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали Украину главным врагом российского спорта

Депутат Журова назвала Украину главным врагом российского спорта
Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала Украину главным врагом российского спорта и спортсменов. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта – это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают. Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане», — заявила Журова.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России. Позднее Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его.

Встреча состоится в России 4 сентября.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Украина уже всем надоела.

