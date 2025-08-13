В «Спартаке» объяснили провальный старт сезона

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча против махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что команда неудачно стартовала в сезоне-2025/26 из-за частых удалений. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Начало сезона сложилось не таким образом, каким мы хотели. Этому есть множество причин, в том числе то, что мы провели в меньшинстве стартовые матчи чемпионата. Конечно, мы бы хотели выступить лучше», — заявил Сакич.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Ненад Сакич назвал махачкалинское «Динамо» неудобной командой.