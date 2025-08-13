На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» назвали «Динамо» неудобной командой

Тренер «Спартака» Сакич назвал махачкалинское «Динамо» неудобной командой
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча против махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что команда соперника уже не раз доставляла проблемы клубу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я согласен, что «Спартак» должен обыграть махачкалинское «Динамо», мы превосходим их по качеству. Но тем футбол и прекрасен, что в каждом конкретном матче может произойти все что угодно. Мы знаем, что эта команда уже доставляла нам неудобства», — заявил Сакич.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Динамо» объяснили, как смогли переиграть «Спартак».

Футбол. Чемпионат России
