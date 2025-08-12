Спорт
Станкович на грани: «Спартак» против «Динамо» в Кубке. LIVE
Во 2-м туре Кубка России на стадионе «Лукойл Арена» проходит игра между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. Группа C. 2-й тур
Матч не начался
12 августа 20:45
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
20:30
Добрый день, дорогие друзья! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Кубка России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».