В «Динамо» объяснили, как смогли переиграть «Спартак»

Тренер «Динамо» Биджиев объяснил победу над «Спартаком» в Кубке России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после матча против московского «Спартака» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что его команда заслужила победный результат. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сложный матч, обе команды пошли на ротацию, что в целом понятно. Начало игры осталось за спартаковцами, но позже у нас заработал прессинг, мы стали забирать подбор, в этом компоненте мы оказались сильнее. Мы своевременно реагировали на тактические перестроения «Спартака», пропущенный гол — неприятность, на стандартах мы должны играть надежнее», — заявил Биджиев.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 12 августа, основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевую проблему футболистов.

