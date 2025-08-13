На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» назвали ключевую проблему футболистов

Тренер «Спартака» Сакич заявил, что некоторым игрокам не хватает уверенности
Александр Ступников/РИА Новости

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча против махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что некоторым игрокам клуба не хватает уверенности. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Брака сегодня было много, действительно, и при простых передачах в том числе. У нас непростая ситуация, может быть игрокам не всегда хватало уверенности в себе. Сегодня практику получили те, кто не имел большого количества игрового времени до этого — надеюсь, что это поможет укрепить веру в себя», — заявил Сакич.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 12 августа, основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Ненад Сакич объяснил поражение махачкалинскому «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
