В «Спартаке» объяснили поражение «Динамо»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча против махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что недоволен итоговым результатом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хотели победить в этой игре, но не получилось, поэтому будем довольствоваться лишь одним очком. Из положительного — понравилось, как футболисты старались отыграться и шли вперед, по серии пенальти говорить нечего, соперник ее выиграл», — заявил Сакич.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

