«Снимайте майки»: фанаты назвали «Спартак» позорищем

Фанаты московского «Спартака» скандировали негативные кричалки после поражения клуба от махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

После поражения футболисты подошли к трибуне с активными болельщиками, чтобы извиниться. В ответ фанаты начали скандировать «снимайте майки» и «позорище».

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Владислав Целовальников. По ходу встречи он показал четыре желтые карточки игрокам столичного клуба и две — футболистам из Махачкалы.

В последних пяти играх «Спартак» одержал только одну победу.

Ранее ЦСКА проиграл «Акрону» в Кубке России.