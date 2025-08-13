На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ведущая «Матч ТВ» испугалась звонить Канделаки в первый раз

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что боялась звонить Канделаки в первый раз
true
true
true
close
Личный архив Ольги Петриковой

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», как ей пришла идея позвонить лично генеральному продюсеру спортивного телеканала Тине Канделаки и попроситься на работу, а также почему она испугалась доводить дело до конца.

«Дерзкая идея? Это правда. Я подумала в тот момент, что Тина Канделаки обязательно должна оценить мою смелость и амбициозность, но в последний момент я стушевалась, — сказала Петрикова. — У меня было три разных номера. Когда я позвонила на два из них и они оказались недоступны, я поняла, что на другом номере точно снимут трубку. В тот момент моя смелость улетучилась, и я начала искать другой выход. А номера взяла у коллег: я уже на тот момент работала на ТВ, и было много знакомых, приближенных к Тине».

После этого Петрикова решила написать в соцсетях письмо креативному продюсеру «Матч ТВ» — и это сработало.

Ведущая предположила, что руководству телеканала понравилась ее смелость. Она сравнила это с ситуацией, когда молодой человек подходит на улице, чтобы познакомиться с понравившейся ему девушкой.

«Вы такая вся неприступная, а тут он сквозь толпу делает па в вашу сторону. Я всегда подобные жесты оценивала, ведь он не побоялся отказа», — объяснила Петрикова.

При этом ведущая «Матч ТВ» подчеркнула, что при приеме на работу оценивали не только ее смелый характер и амбициозность.

«Важна внешность, голос, язык тела, ну и умение работать на камеру. Все это я тогда и отправила в шоуриле креативному продюсеру», — сказала Петрикова.

Ранее Губерниева назвали достойным кандидатом в президенты.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами