«Подумала, что Канделаки должна оценить мою смелость». Интервью с Ольгой Петриковой

Известная ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», почему побоялась звонить Тине Канделаки в первый раз, заявила, что Александр Овечкин скоро вернется в Россию и произведет фурор в КХЛ, дала Алине Загитовой важный совет для развития в сфере журналистики, а также поддержала Криштиану Роналду, который в 40 лет подписал новый контракт с «Аль-Насром».

«Подумала, что Тина Канделаки обязательно должна оценить мою смелость и амбициозность»

— У вас очень насыщенный жизненный путь. Вы выросли в Сургуте, где стали кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, получили два высших образования, открыли свой фитнес-клуб, победили в конкурсе красоты «Мисс Сибирь». Что позволяло вам сохранять такую сильную мотивацию и постоянно добиваться чего-то нового? Были ли у вас спортивные кумиры, которые вдохновляли?

— В Москве я получила уже третье высшее. А ставить цель и добиваться ее меня научил спорт. Это все равно, что соревнования «смогу — не смогу», своего рода азарт. Ну а каждая новая достижимая цель дает тебе вдохновение на новые свершения.

Что касается кумиров, то у меня их никогда не было, я не вешала плакаты на стену с лицом суперзвезд и не рыдала от нераздельной любви к актеру. Да, мне нравились некоторые личности: в спорте любила Марата Сафина и Павла Буре, в модельном бизнесе Синди Кроуфорд, а из актеров предпочитала Брэда Питта и Владимира Машкова.

— В какой момент вы задумались о том, чтобы уйти в журналистику?

— Это был 2012 год, тогда я уже работала на ТВ в Сургуте. Но параллельно у меня был бизнес — женский фитнес-клуб Lady's, который успешно себя зарекомендовал, и уже работал семь лет. В один момент я задумалась: А что дальше? Кем я себя вижу в будущем? И я поняла, что телевидение мне ближе.

— Чтобы развиваться в журналистике, вы решились оставить все и переехать в Москву. Насколько сложно было найти первую работу здесь?

— В 2012 году, когда я поняла, чем хочу заниматься в будущем, я решила все кардинально поменять. Мне хватило три дня, чтобы четко определить свою мечту. Федеральные каналы могут быть только в Москве. Хотя многие отговаривали и говорили: «Зачем тебе это? Тут тебя знают все, а там ты никто». Собственно, они были правы.

Я решила пойти учиться в МИТРО и параллельно искала работу, но получала отказ за отказом.

Причем чаще мне указывали на мой сибирской диалект. Но я, естественно, не опускала рук, нашла преподавателя и параллельно с основной учебой «чистила» свою речь.

Через полгода я увидела анонс кастинга, где новый автомобильный телеканал «Авто24» набирал ведущих. Я отправила свое резюме и туда тоже. После чего меня пригласили на кастинг, а через две недели утвердили на позицию ведущей тест-драйвов. Это было крутое время и начало моего телевизионного пути в Москве.

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— В 2015 году вы смогли устроиться на «Матч ТВ». Вы рассказывали, что изначально планировали позвонить лично Тине Канделаки и предложить свою кандидатуру. Как вам пришла такая дерзкая идея и как вы смогли достать номер Тины?

— Дерзкая — это правда.

Я подумала в тот момент, что Тина Канделаки обязательно должна оценить мою смелость и амбициозность, но в последний момент я стушевалась.

У меня было три разных номера, когда я позвонила на два из них и они оказались недоступны, я поняла, что на другом номере точно снимут трубку. В тот момент моя смелость улетучилась, я начала искать другой выход. А номера взяла у коллег: я уже на тот момент работала на ТВ, и было много знакомых, приближенных к Тине.

— В итоге вы решили написать в соцсетях креативному продюсеру «Матч ТВ». Как думаете, чем ваше письмо покорило руководство канала?

— Наверное, смелостью. Это когда с вами парень знакомится на улице, а вы такая вся неприступная, а тут он сквозь толпу делает па в вашу сторону. Я всегда подобные жесты оценивала, ведь он не побоялся отказа.

Ну и продолжая разговор, одной смелости в нашей профессии, конечно же, недостаточно. Важна внешность, голос, язык тела, ну и умение работать на камеру. Все это я тогда и отправила в шоуриле креативному продюсеру.

— Вы так говорили о журналистике в интервью Peopletalk: «Это работа 24/7, если хочешь достичь уровня Дмитрия Губерниева или Георгия Черданцева». Как вы себя оцените сейчас, спустя 10 лет работы на «Матч ТВ»? Насколько близко удалось подобраться к уровню Губерниева и Черданцева?

— К этим ребятам не подобраться (улыбается). Но можно сделать свой бренд под названием «Ольга Петрикова». Естественно, за 10 лет работы я заматерела, окрепла как ведущая и журналист. Ты не можешь стать хуже, если всегда практикуешься.

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— Вас называют самой красивой ведущей «Матч ТВ». Вы помните, когда появился этот титул? И как вы к нему относитесь?

— Этот титул за мной закрепился после того, как Маргарита Юргенсон — моя коллега с «Матч ТВ» — назвала меня самой красивой ведущей, по ее мнению. Вот с тех пор это тянется (улыбается). Я не буду спорить, отрицать, если нравится людям так считать, то почему бы и нет, мне приятно. Однако если говорить в целом, то все это вкусовщина. У каждой ведущей есть свои поклонники и обожатели.

«Губерниев мог бы и президентом стать»

— Ваши навыки в лыжах и биатлоне, приобретенные в Сургуте, пригодились вам много лет спустя, когда вы выиграли биатлонную «Гонку звезд» в Лужниках. Вы смогли закрыть 20 мишеней из 20 и превзошли по этому показателю олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

— До сих пор вспоминаю эту победу с трепетом. Мне кажется, это самая главная спортивная победа в моей жизни. И кто бы мог подумать, что она случится через 20 лет после завершения спортивной карьеры! Меня переполняли эмоции.

И ведь сложилось все в тот день! Комментировал мэтр Губерниев, вокруг олимпийские чемпионы, ты находишься в Лужниках, трансляция идет на всю страну на главном спортивном канале, и ты единственная, кто закрывает все мишени. Это слаще сладкого взять трофей в такой гонке. Я была счастлива!

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— Российские лыжники с 2022 года выступают только на внутренних соревнованиях высокого уровня. На ваш взгляд, Александр Большунов сможет вынести всех соперников на международном уровне, когда вернется?

— Саша Большунов — мощный спортсмен. Но судить, сможет ли он «вынести» всех на международном уровне, я не решусь. Уж очень долго наши лыжники там не выступали. Но, зная прыткий характер Большунова, он сможет.

— Дмитрий Губерниев заявлял, что хочет стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Как оцените его потенциал как руководителя?

— У Губерниева и Вяльбе давнее соперничество, правда, пока только словесное. Заявление Димы, на мой взгляд, не случайно, но это, скорее, игра «кто кого».

Что касается полномочий, думаю, Губерниев справится, он и президентом мог бы стать. Единственное, пока не понятно, как он все успевать будет, ведь и так работа 24/7. Таких, как он, больше нет.

«Роналду в идеальной форме, он может легко посоревноваться с 20-летними»

— Вы внимательно следите за футбольными новостями и часто размещаете их в своем Telegram-канале. Хотелось бы узнать ваше мнение по самым интересным событиям за последнее время.

— Сейчас в паузу на отпуск сказать нечего. Конечно, все ждем предстоящий чемпионат мира в следующим году. Ждем допуск нашей сборной к международным соревнованиям. Ведутся очень плотно разговоры в этом направлении, буду верить, что смогут договориться. Ждем возобновление Российской премьер-лиги.

— Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо». Обрадовала ли вас новость о том, что Карпин возвращается в клубный футбол? Сможет ли он вернуть «Динамо» в чемпионскую гонку, на ваш взгляд?

— Меня расстроила новость, что убрали Марцела Личку из «Динамо». Мне кажется, он еще мог их раскрыть. Но новость о назначении Карпина меня порадовала. Валерий Георгиевич — сильный тренер, морально и ментально. Думаю, он сможет как-то расшевелить и поднять команду на новый уровень.

— Криштиану Роналду в 40 лет продлил контракт с саудовским «Аль-Насром».

— Почему вы измеряете цифрами? Роналду в идеальной форме, он может легко посоревноваться с 20-летними — и то многие из них обломают зубы. Мне кажется, мы его еще лет пять будем наблюдать в мировом футболе. Криштиану хорош во всех смыслах, не нужно списывать его со счетов раньше времени.

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— В прошлом сезоне вы активно болели за «Краснодар» и были очень рады его чемпионству. На ваш взгляд, что значит эта победа для всего российского футбола? И почему вы лично поддерживали «Краснодар»?

— Я болела не только за «Краснодар» (улыбается). Есть несколько команд, близких мне по духу. Что касается «Краснодара», то очень хотелось, чтобы они закончили то, что начали еще в прошлом сезоне.

Южане — это пример всем, кто считает, что «Зенит» невозможно обыграть с их «нескончаемой» скамейкой. «Краснодар» в прошлом сезоне окреп психологически, сделал работу над прошлыми ошибками и уже старался их не допускать.

Я очень рада за этот клуб, за Сергея Галицкого, которой вложил не только средства, но и всю душу в это детище. Я рада за пацанов, которые росли с клубом и полностью ему отдавались. Они ждали это чемпионство 17 лет. Они хотели этот трофей всем сердцем!

— «Зенит» уступил «Краснодару» всего одно очко, но многие эксперты отметили, что у сине-бело-голубых начался спад. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Соглашусь, да. Мы наблюдали спад «Зенита» во второй части сезона. С чем это связано, не могу сказать точно, я не эксперт. Но по ощущениям, как будто у «Краснодара» было больше мотивации, чем у петербуржцев.

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— «Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем на еще один год. Известно, что у вас очень теплые отношения со «Спартаком». Рады ли вы тому, что тренер останется?

— Да, «Спартак» я люблю. Очень яркая команда, о которой всегда говорят, будь то хорошо или плохо. Станкович — харизматичный и сильный тренер, видно, что он пользуется уважением и авторитетом у игроков. Рада, что наконец-то «Спартак» тренирует человек, который действительно разбирается в футболе.

Немного, конечно, он навел суету в весенней части, что-то фантазировал с составами и очевидно нервничал.

Мне совершенно непонятно, почему Манфред Угальде перестал выходить в стартовом составе. Это, конечно, можно объяснить тем, что, когда покупаешь нового игрока — Ливая Гарсию — за 25 млн евро, то он должен как-то отрабатывать эти деньги. Но при этом усаживать лучшего на запас — для меня странно.

Думаю, Угальде от этого сгорел психологически. Надеюсь, что в следующем сезоне Станкович разберется с составом и немного поубавит экспрессию, холодная голова ему в помощь.

— Вы размещали много новостей о Наире Тикнизяне, который хотел получить больше игрового времени в «Локомотиве» и сейчас ушел в «Црвену Звезду». Юрий Семин хвалил Наира за боевой характер и отмечал, что его желание играть можно было применить на пользу клубу. На ваш взгляд, эта ситуация разрешилась наилучшим образом?

— Мне странно, что игрок, который был лидером в команде, как-то резко стал игроком запаса. Переход в сербский клуб, думаю, его взбодрит. Наверняка он почувствует себя нужным, а это большая мотивация для любого спортсмена. Им важно чтобы в них верили и считали, что именно они могут помочь команде. Желаю Наиру хорошего футбола и отличных результатов.

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— Что вы думаете о финале Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ»? На чьей стороне были ваши симпатии?

— Если говорить про Лигу чемпионов в целом, то я болела за «Барселону». Однако именно итальянцы совершили невероятное в полуфинальном матче с «Барсой». Я видела, с какой страстью они играют, поэтому на финал у меня не было даже мыслей болеть за другую команду, кроме «Интера».

Мое сердце в этом матче было отдано им. Тем более на воротах стоял мой любимый футболист Ян Зоммер. Что будет такой разгром, я не ожидала, правда, многие эксперты ставили больше на победу «ПСЖ». Но чтобы так — точно нет. Думаю, никто в ставке не угадал, а если угадал, то он должен быть сейчас миллионером (смеется).

«Овечкин сам не верил, что возможно побить рекорд Гретцки»

— Вы также внимательно следите за хоккеем и поздравляли ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Почему вас так обрадовала победа именно этой команды? Болели ли вы за кого-то еще?

— Хоккейный «Локомотив», как и футбольный «Краснодар», очень долго шел к этой победе. А в сезоне-2024/25 они планомерно подходили к чемпионству, что и доказывали в плей-офф, убирая соперника за соперником. Я впервые увидела, как улыбается Игорь Никитин, это того стоило.

Еще мне симпатичен «Авангард», мне кажется, для финала это была бы самая яркая вывеска «Локомотив» — «Авангард». Жалко, что эти команды встретились на другой стадии.

— Вы рассказывали, что следили за погоней Александра Овечкина за рекордом Гретцки. На ваш взгляд, что значит этот рекорд для российского хоккея и для всего мира?

— За этим следила даже моя мама и младший сын! Эта погоня была чем-то невероятным! Ты просыпаешься и сразу же берешься читать новости с надеждой, что Овечкин забил. Это круто, что весь мир жил этой весной одной идеей. Это сплачивает, это дает еще большую популярность этому виду спорта. Мой сын, который не увлекается хоккеем, делал из подручных средства клюшку и бегал с ней по квартире. Кайф!

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— Сможет ли кто-нибудь побить рекорд Овечкина в НХЛ, на ваш взгляд?

— Конечно, хочется, чтобы этот результат закрепился на века. Большая гордость, что этот рекорд принадлежит нашему российскому хоккеисту. Но, если вы видели кадры из интервью Овечкина 10 лет назад, он сам говорил, что это невозможно, что нельзя превзойти рекорд Гретцки. Он сам не верил, что такое может быть.

Александр продолжал играть в любимый хоккей и с каждым годом, сам того не зная, приближался к рекорду. И только последние пару лет, он понял: «А ведь это реально». За этим начал следить весь мир.

Говорю сейчас вам это, а у самой мурашки.

— Вы также говорили, что ждете возвращения Овечкина в «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтоном». Как думаете, он будет одним из самых сильных хоккеистов КХЛ даже в 40 лет?

— Овечкин сам не раз говорил, что хочет завершить карьеру в родном «Динамо». Следующий сезон он объявил последним в НХЛ. Значит, в сезоне-2026/27 ждем его в столичном клубе. Представляете, какой ажиотаж будет с покупкой билетов, чтобы посмотреть на легенду?! Жду этот сезон!

«Загитова кажется мне очень хрупкой и утонченной»

— После Олимпиады в Пхенчхане — 2018 в России стало очень популярно фигурное катание. Насколько вам интересен этот вид спорта?

— Когда я была маленькой, я с большим удовольствием следила за фигурным катанием, и даже представляла себя в танцах на льду. Сейчас за «фигуркой» слежу меньше, к сожалению. Но знаю, что наши спортсмены показывают высокие результаты.

— Хотели бы вы однажды попробовать себя в «Ледниковом периоде» в качестве одной из приглашенных звезд? Если да, то с кем из фигуристов вам было бы интересно покататься в паре?

— О да, это одна из моих мечт. Причем недавно, когда у нас были общие съемки с Ильей Авербухом, я ему сказала о своем желании. И, если выбирать, то я бы выбрала себе в пару исключительно его — сильного и харизматичного.

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— Алина Загитова в интервью «Газете.Ru» выразила желание развиваться в журналистике. Вы хотели бы поработать с ней вместе на «Матч ТВ»? Какие советы вы могли бы дать Алине для ее прогресса в роли ведущей?

— Это здорово, что многие спортсмены уходят после завершения карьеры в журналистику или пробуют себя на ТВ. Алина — очень красивая девушка. Такие лица любят камера и зрители. Мы ее уже не раз видели в различных шоу.

И наверняка Загитова не ограничивается этим и продолжает оттачивать свою речь и нарабатывает навык работы с камерой: это еще никому не мешало в нашей профессии.

Ну и главное — расслабиться и получать от процесса удовольствие, быть живой и естественной в кадре. Алина еще молодая, у нее все впереди. Мы все когда-то начинали.

— Вы бросали боксерский вызов Загитовой. Как решились на такое предложение? Как думаете, вы были бы фаворитом в этом поединке?

— Да, бы дело такое (улыбается). Одно время часто кто-то вызывал на бой другого. Я это воспринимаю как шоу, не более. Ну а в нашей паре, думаю, физически я буду сильнее. Алина мне кажется очень хрупкой и утонченной.

— Евгения Медведева тоже развивается медийно и берет интервью у звезд на своем YouTube-канале. Как оцените ее развитие в качестве ведущей и интервьюера?

— Женя Медведева очень сильно выросла в этом плане за последние годы. Она будто сразу вошла в мир ТВ подготовленной: хорошо держится на камеру, уверенно говорит, не теряет мысль — все это важно.

— Медведева недавно взяла интервью у Загитовой, что вызвало большой ажиотаж, учитывая их яркое соперничество в прошлом. Как вы относитесь к таким коллаборациям?

— Это прекрасно. Но я еще не смотрела интервью. Мне кажется, учитывая их конкуренцию в прошлом, наверняка это как-то выражалось и в интервью. Любопытно посмотреть.

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— Камила Валиева в этом году вернется к тренировкам и возобновит карьеру. На ваш взгляд, сможет ли она вернуться на прежний уровень после четырех лет выступлений только в шоу?

— Камила — как же прекрасна эта спортсменка... Все мы следили за драмой, которая случилась с ней на Олимпиаде в Пекине. Если честно, я не верила, что она рискнет вернуться. Но этот шаг показывает, насколько Камила сильна духом. Ей всего 19 лет, верю, что мы о ней еще услышим на международной арене. Буду держать за нее кулачки.