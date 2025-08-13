Губерниева назвали достойным кандидатом в президенты

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что Губерниев мог бы стать президентом

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в интервью «Газете.Ru» высказалась о давнем конфликте известного комментатора Дмитрия Губерниева и президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Ранее комментатор заявлял, что хочет заменить Вяльбе на ее посту и стать главой ФЛГР.

«У Губерниева и Вяльбе давнее соперничество, правда, пока только словесное, — отметила Петрикова. — Заявление Димы, на мой взгляд, не случайно, но это, скорее, игра «кто кого». Что касается полномочий (главы ФЛГР. — «Газета.Ru»), думаю, Губерниев справится, он и президентом мог бы стать. Единственное, пока непонятно, как он все успевать будет, ведь и так работа 24/7. Таких, как он, больше нет».

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе окончательно испортила свои отношения с руководством Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Теперь переговоры о возвращении российских лыжников на международную арену ведет команда министра спорта РФ Михаила Дегтярева, а не ФЛГР.

«Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит», — сказал Губерниев.

