МОК будет следить за встречей Путина и Трампа в контексте допуска России

МОК будет следить за встречей Путина и Трампа в контексте статуса атлетов из РФ

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что будут следить за встречей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в контексте статуса российских спортсменов. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов», — сообщили в организации.

Путин и Трамп проведут встречу 15 августа на Аляске.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

