Олимпийский чемпион заявил о деградации российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что отстранение от международных турниров сильно сказалось на уровне российского спорта. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Отсутствие международной практики на самом высоком уровне в любом случае влияет на уровень спортсмена, как бы мы этого не хотели. Когда ты не соревнуешься с сильнейшими спортсменами мира, это всегда негативно отражается. Постепенно происходит деградация спорта», — подчеркнул он.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

