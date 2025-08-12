Российский журналист выступил против потолка зарплат в РПЛ

Российский журналист Геннадий Орлов выступил против потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Зачем потолок зарплат, если есть финансовый фэйр-плей? Другое дело, что все должно быть прозрачно. А сколько у нас команд публикуют свои расходы и доходы? В России же нет такой практики», — сказал Орлов.

11 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что полоток зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать примером для введения аналогичного правила в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ).

В КХЛ потолок зарплат был введен с момента основания лиги в 2008 году. В 2020 году был установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. С сезона 2027/28 потолок будет увеличен до 1 миллиарда рублей, а минимальный порог (пол) составит 600 миллионов рублей.

До 2020 года клуб мог превысить потолок зарплат и выплатить штраф. С сезона 2020/21 потолок стал «жестким», то есть превышение запрещено в течение сезона, за исключением случаев, когда бонусы, выплаченные игрокам по итогам сезона, превышают лимит.

